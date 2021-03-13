Українець вийшов на поле у середині другого тайму. Завдяки перемозі команда з Бергамо піднялася у турнірній таблиці.

Джерело: 24 канал

Поєдинок, що потенційно виглядав безпроблемним для Аталанти, видався не зовсім прохідним. Спеція протягом майже години зберігала свої ворота на замку.

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Лише на 53-й хвилині Йосіп Ілічіч вивів на ударну позицію Маріо Пашаліча, який з центру штрафного майданчика пробив голкіпера гостей. Минуло лише дві хвилини і бергамаски відзначилися вдруге. Робін Госенс зберіг м'яч у грі і головою скинув на Луїса Мурієля – колумбійцю вдався розкішний обвідний удар.

На 66-й хвилині у гру вступив Руслан Маліновський, який замінив Ілічіча. Вже за декілька хвилин українець організував гол. Він відібрав м'яч у Матео Річчі та відпасував на Пашаліча. Той обігрався із Дуваном Сапатою, і вразив ціль – 3:0.

Останнє слово у матчі було за уродженцем Бергамо та гравцем, який належить Аталанті. Щоправда, відзначився він за Спецію. Талановитий нападник Роберто Пікколі підсолодив гіркоту поразки для гостей і забив у практично порожні ворота.

Віктор Коваленко знову спостерігав за грою з лави запасних.

Перемога дозволила хлопцям Гасперіні обійти у турнірній таблиці Серії А Рому (яка, щоправда, має гру у запасі) – 52 проти 50 очок. У вівторок Аталанта зіграє матч-відповідь з Реалом у Лізі чемпіонів.

Огляд матчу

Чемпіонат Італії, 27 тур

Аталанта – Спеція 3:1

Голи: Пашаліч, 53, 72, Мурієль, 55 – Пікколі, 81.