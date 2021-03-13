Швейцария – Украина: когда СAS объявит вердикт
Спортивный арбитражный суд в Лозанне продолжает рассмотрение дела матча Лиги наций между Швейцарией и Украиной.
Источник:Sport.ua
CAS продолжает рассмотрение апелляции УАФ относительно матча 6 тура Лиги наций против Швейцарии. Суд еще не принял решение.
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Сообщается, что свой вердикт Спортивный арбитражный суд в Лозанне должен объявить на следующей неделе.
Напомним, 17 ноября из-за ряда положительных тестов на COVID-19 среди украинских игроков швейцарская сторона запретила проведение решающей игры Лиги наций, а в итоге УЕФА засчитал "сине-желтым" техническое поражение. Этот результат выбил команду Шевченко из элитного дивизиона Лиги наций.
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