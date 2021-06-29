На думку Мілевського, обидві команди рівні за класом, але фортуна сьогодні посміхнеться підопічним Андрія Шевченка.

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Багато чого буде залежати від фізичної готовності, впевненості в своїх силах і майстерності, а також фарту в завершенні атак. Припускаю, що в основний і додатковий час буде нічия, а в післяматчевих пенальті наша збірна досягне успіху. Бачу Україну в 1/4 фіналу чемпіонату Європи, – сказав Мілевський.

Нагадаємо, поєдинок між збірними України та Швеції відбудеться вже сьогодні, 29 червня, у Глазго. Стартовий свисток пролунає о 22:00.