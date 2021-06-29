По мнению Милевского, обе команды равны по классу, но фортуна сегодня улыбнется подопечным Андрея Шевченко.

К теме Свидетель крымской аннексии, дебют на Евро и другие факты из истории встреч Швеции и Украины

Многое будет зависеть от физической готовности, уверенности в своих силах и мастерства, а также фарта в завершении атак. Предполагаю, что в основное и дополнительное время будет ничья, а в послематчевых пенальти наша сборная добьется успеха. Вижу Украину в 1/4 финала чемпионата Европы, – сказал Милевский.

Напомним, поединок между сборными Украины и Швеции состоится уже сегодня, 29 июня, в Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.