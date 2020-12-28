Похоже, критика пошла на пользу Марьяну Швед, который наконец-то отличился за новый клуб.

В матче 19 тура чемпионата Бельгии Мехелен принимал Мускрон, сообщает Сборная24.

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Украинский вингер хозяев Марьян Швед вышел на замену и сделал результат. Именно он при ничейном счете на 83-й минуте классно принял длинную передачу, эффектно обыграл защитника и пушечным выстрелом не оставил голкиперу никаких шансов – 2: 1. Финальный свисток судьи зафиксировал, что дебютный гол Шведа в новой команде решил судьбу матча.

Мехелен, одержав вторую победу подряд, удалился от зоны вылета. Теперь у команды украинца 20 очков и 13-я позиция в турнирной таблице.