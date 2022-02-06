Господарі впевнено розпочали матч проти відвертого аутсайдера Ліги Жупіле. Здавалося, справу було зроблено протягом перших півгодини гри, коли Нікола Сторм оформив дубль, а ще один гол записав до активу Гуго Кейперс. До речі, саме Кейперсу віддав гольову передачу Швед.

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Однак у другому таймі Беєрсхот був близький до камбеку. Спершу вилучення отримав Сторм. Згодом гості один м'яч відіграли завдяки автоголу Гаетана Куке, а потім відзначилися ще раз у компенсований час. Утім для порятунку цього виявилося замало.

Українець провів на полі 79 хвилин, крім асисту, влучив у штангу і став найкращим гравцем матчу за версією порталу WhoScored з оцінкою 7,84. Завдяки перемозі Мехелен зберігає темп і йде на 7-й сходинці.

Чемпіонат Бельгії, 26 тур

Мехелен – Беєрсхот 3:2

Голи: Сторм, 11, 29, Кейперс, 18 – Куке (автогол), 62, Санусі, 90+3.