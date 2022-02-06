Зустріч 14-ї та 18-ї команд Ліги 1 завершилася розгромом аутсайдера. Хоча до перерви господарі лише одного разу вразили ворота суперника.

Читайте також Кальярі шокує Аталанту: команда Маліновського сенсаційно поступається через дивні помилки

Зате у другому таймі Реймс забив ще чотири голи. Данило Ігнатенко вийшов на поле на 63-й хвилині, коли Бордо "горів" 0:4. А вже на 72-й хвилині українець пішов у роздягальню. Насправді підкат Ігнатенка був жорстким, але не тягнув на пряме вилучення. Можливо, на рішення судді повпливали емоції постраждалого – Максім Бузі зображав муки.

Після того, як гості залишилися у меншості, вони пропустили ще раз. Легендарна команда продовжує падіння – Метц наздогнав Бордо і тепер Ігнатенко з партнерами йдуть на передостанній сходинці у турнірній таблиці.

Нагадаємо, наприкінці січня Шахтар віддав у оренду Ігнатенка Бордо. Першу частину сезону Данило провів у складі СК Дніпро-1.

Підкат Ігнатенка / скрін з трансляції MEGOGO

Чемпіонат Франції, 23 тур

Реймс – Бордо 5:0

Голи: Екітіке, 40, Мунтесі, 46, 76, Матусіва, 59, Фаc, 62.