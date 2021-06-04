Українский вінгер Мар'ян Швед, права на якого належать Селтіку, сподівається, що Мехелену вдасться продовжити орендну угоду.

У сезоні 2020/21 Швед отримав шанс проявити себе в Мехелені та зумів ним скористатися.

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Зараз футболіст відчуває довіру тренера та впевненість, тому повертатися у лави шотландського клубу не хоче.

Я задоволений останнім сезоном, бо знову відчув ігровий ритм та впевненість у своїх силах. Не надто швидко вдалось адаптуватись до Мехелена та чемпіонату Бельгії, але перебування тут зробило мене сильнішим як ментально, так і в ігровому плані, – сказав він.

Орендна угода Шведа завершується вже 30 червня. Мехелен робить спроби її продовжити, але чи завершаться переговори успіхом – наразі невідомо.

В 24 матчах сезону 2020/21 Швед забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.