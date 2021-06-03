Товариський матч

Шейд – Стабек – 2:4

Голи: Хіксон, 39, Будусон, 65 – Костадінов, 19, Хобленко, 37, 44, 86

Цікаво Шевченко назвав заявку на гру з Північною Ірландією – лідер команди не потрапив у список

Український форвард Олексій Хобленко нещодавно став гравцем Стабека і за 3 тижні зіграв лише 25 хвилин. Нападник не опускає рук і знайшов нагоду проявити себе у товариському поєдинку. Свій шанс Хобленко не проґавив та тричі розписався у воротах суперника.

Нагадаємо, Хобленко перейшов у Стабек на правах оренди з правом викупу із СК Дніпро-1.