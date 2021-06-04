В сезоне 2020/21 Швед получил шанс проявить себя в Мехелене и сумел им воспользоваться.

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Сейчас футболист чувствует доверие тренера и уверенность, поэтому возвращаться в ряды шотландского клуба не хочет.

Я доволен последним сезоном, потому что опять почувствовал игровой ритм и уверенность в своих силах. Не слишком быстро удалось адаптироваться к Мехелену и чемпионата Бельгии, но пребывание здесь сделало меня сильнее как ментально, так и в игровом плане, – сказал он.

Арендное соглашение Шведа завершается уже 30 июня. Мехелен пытается его продолжить, но завершатся ли переговоры успехом – пока неизвестно.

В 24 матчах сезона 2020/21 Швед забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.