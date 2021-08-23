Ліга Жюпіле, 5-й тур

Мехелен – Сент-Желуаз – 3:1

Голи: Куйперс, 13, Швед, 55, Сторм, 77 – Ванзейр, 1

Цікаво Мільйони євро: Шевчук шокував космічною сумою, яку втратив через окупацію Донецька

Матч розпочався за сценарієм гостей, які відкрили рахунок вже на першій хвилині. Але Мехелен швидко оговтався від удару та зрівняв рахунок.

У другому таймі господарі притисли суперника та вирвали заслужену перемогу. Спочатку Швед технічним ударом вивів свою команду вперед, а потім Сторм поставив ефектну крапку в матчі.

Зазначимо, що Мар'ян вийшов у стартовому складі своєї команди та був замінений на 81-й хвилині матчу.

Дивіться відео гола Шведа: