Лига Жюпиле, 5-й тур

Мехелен – Сент-Желуаз – 3:1

Голы: Куйперс, 13 Швед, 55, Сторм, 77 – Ванзейр, 1

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Матч начался по сценарию гостей, которые открыли счет уже на первой минуте. Но Мехелен быстро оправился от удара и сравнял счет.

Во втором тайме хозяева прижали соперника и вырвали заслуженную победу. Сначала Швед техничным ударом вывел свою команду вперед, а затем Сторм поставил эффектную точку в матче.

Отметим, что Марьян вышел в стартовом составе своей команды и был заменен на 81-й минуте матча.

Смотрите видео гола Шведа: