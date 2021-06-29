Швед досі не знає, де продовжить кар'єру

Майбутнє українського вінгера Мар'яна Шведа досі під запитанням. Селтік та Мехелен досі ведуть перемовини щодо футболіста.

Права на Шведа належать Селтіку, але шотландський клуб не дав йому проявити себе та відправив в оренду у Мехелен. Раніше українець заявляв, що хотів би залишитись у Бельгії.

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Де продовжу виступати – у Селтіку чи в Мехелені? Клуби наразі домовляються, не можуть ніяк це зробити. Де б хотів виступати? Я не можу говорити про це, – сказав Швед.

Орендна угода Шведа завершується вже завтра, 30 червня. Контракт Мар'яна із шотландським грандом розрахований до літа 2023 року.

У минулому сезоні Швед зіграв за Мехелен 24 матчі, забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.