Український захисник, який напередодні отримав прем'єрний виклик від Олександра Петракова, традиційно відіграв 90 хвилин за празьку Славію. Один з лідерів чеської першості завітав у гості до аутсайдера Карвіни.

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На 27-й хвилині господарі відкрили рахунок – Міхал Пападопулос пробив з-під ноги Качараби. Незабаром Славія зрівняла завдяки влучному удару Івана Шранца. На останній хвилині першого тайму Качараба пішов на кутовий і відзначився фантастичним голом головою метрів з 15-ти!

Друга половина гри розпочалася з чергового героїзму українця. Він заблокував дуже небезпечний удар впритул і врятував ворота. А далі була феєрія кутових. По перерві команди забили тричі і кожного разу м'яч опинявся у сітці після подачі від прапорця! Карвіна врятувалася від поразки на 90-й хвилині, а безпосередньої вини Тараса у пропущених Славією голах не було.

Чемпіонат Чехії, 6 тур

Карвіна – Славія 3:3

Голи: Пападопулос, 27, Свобода, 55, Зих, 90 – Шранц, 35, Качараба, 45, Траоре, 65.