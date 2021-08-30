Как рассказал сам Шовковский, после Евро-2020 и заявления Шевченко об уходе он чувствовал опустошение. Приглашение Петракова позволило ему перевернуть страницу и начать новый этап работы в сборной Украины.

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Он рассказал, что команда находится в хорошем настроении и готова бороться за выполнение задания – получение путевки на ЧМ-2022.

Что касается моих обязанностей, я сосредоточусь на организации игры команды в обороне. Все наработки мы сначала обсуждаем, а потом решение принимается тренерским штабом и лично Александром Васильевичем,

– рассказал Шовковский.

Напомним, Шовковский работал в штабе Шевченко с 2018 года. 1 и 4 сентября Украина сыграет матчи квалификации на ЧМ-2022 против Казахстана и Франции, а 8 сентября проведет товарищеский матч с Чехией.