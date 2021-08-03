Колишній воротар Динамо та збірної України Олександр Шовковський після трьох років роботи у штабі збірної вирішив піти вслід за Андрієм Шевченком. Про своє рішення він оголосив у соціальних мережах.

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Зазначимо, що попри воротарське минуле Шовковський не тренував голкіперів, а допомагав Шевченку налагодити зв'язок з командою. Відтак, вже всі асистенти Шевченка покинули роботу у збірній. Новий наставник команди набиратиме своїх асистентів.