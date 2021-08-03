Бывший вратарь Динамо и сборной Украины Александр Шовковский после трех лет работы в штабе сборной решил уйти вслед за Андреем Шевченко. О своем решении он объявил в социальных сетях.

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Отметим, что несмотря на вратарское прошлое Шовковский не тренировал голкиперов, а помогал Шевченко наладить связь с командой. Следовательно, уже все ассистенты Шевченко оставили работу в сборной. Новый наставник команды будет набирать своих ассистентов.