Після найкращого результату на Євро в історії збірної України Українська асоціація футболу запропонувала Андрію Шевченку та його штабу продовжити контракт. Але каменем спотикання для Шевченка та УАФ стали гроші, точніше, суттєве зниження зарплати тренерів.

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Шевченко не просив про підняття зарплатні, а хотів просто залишити її на попередньому рівні – 700 тисяч євро на рік. З незрозумілих причин УАФ не захотіла задовільняти цих фінансових вимог та запропонувала скорочення зарплатних відомостей Шевченка та його штабу вдвічі. Мотивація – фахівці проводять в Україні мало часу. Відповідь на запитання, навіщо їм проводити в Україні більше часу і як це вплине на результат, навряд чи колись пролунає.

Таке суттєве коректування умов договору не влаштувало Шевченка, тому він вирішив не продовжувати контракт, який був підписаний за схемою 1 + 1,5 роки.

Згідно інформації ЗМІ, наразі головними претендентами на вакантне місце тренера збірної України є Мирон Маркевич та Сергій Ребров, а також іноземці Джанні Де Б'язі і Юрген Клінсманн.