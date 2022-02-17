Президент Динамо Ігор Суркіс у своєму інтерв'ю повідомив, що був би готовий віддати київський клуб трьом легендам клубу. Він назвав імена Андрія Шевченка, Сергія Реброва та Олександра Шовковського.

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Колишній воротар дуже втішився від такого компліменту, адже все життя провів у столичному клубі. Навіть зараз Шовковський слідкує за матчами команди та переживає за її результати.

Легенда Динамо навіть отримував пропозиції попрацювати в клубі, але відповів відмовою. Роль, яку йому пропонували, не відповідала амбіціям.

Мені пропонував місце один з тренерів по роботі з воротарями, але я відмовився. Зараз я працюю в штабі збірної України,

– розповів Шовковський.

Нагадаємо, Олександр Шовковський прийшов у штаб збірної України у 2018 році. Тоді його запросив друг та колишній партнер по команді Андрій Шевченко.