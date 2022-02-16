Перед грою з ПСЖ на "Парк де Пренс" Андрій Лунін проявив свою воротарську майстерність. Сейви українця потрапили під об'єктиви працівників УЄФА.

Цікаво Реал готовий попрощатися з Луніним – королівський клуб на місце українця підпише зірку

Талановитий воротар яскраво парирував два удари Асенсіо. Спочатку іспанець пробив з-за меж штрафного майданчика – Лунін зреагував. Серхіо спробував вразити ворота з другої спроби, але Лунін швидко опинився на ногах та зумів відбити й другий потужний постріл.

Нагадаємо, у поточному сезоні Андрій зіграв лише два матчі у Кубку Іспанії. Скоріш з все, у наступному сезоні Реал віддасть українця в оренду, щоб талант розвивався завдяки ігровій практиці.