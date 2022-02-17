Президент Динамо Игорь Суркис в своем интервью сообщил, что был бы готов отдать киевский клуб легендам клуба. Он назвал имена Андрея Шевченко, Сергея Реброва и Александра Шовковского.

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Бывший вратарь очень обрадовался такому комплименту, ведь всю жизнь провел в столичном клубе. Даже сейчас Шовковский следит за матчами команды и переживает за ее результаты.

Легенда Динамо даже получал предложения поработать в клубе, но ответил отказом. Роль, которую ему предлагали, не соответствовала амбициям.

Мне предлагал место один из тренеров по работе с вратарями, но я отказался. Сейчас я работаю в штабе сборной Украины,

– рассказал Шовковский.

Напомним, Александр Шовковский пришел в штаб сборной Украины в 2018 году. Тогда его пригласил друг и бывший партнёр по команде Андрей Шевченко.