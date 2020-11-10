В среду, 11 ноября, национальные сборные Украины и Польши в девятый раз будут определять сильнейшего. Пока в этом противостоянии паритет – по три победы и две ничьих.

Неудачное начало

Украина – Польша 1:2 (Шевченко, 87 – Тжецяк, 10, Черешевски, 54)

Товарищеский матч. 15.07.1998, Киев, НСК "Олимпийский".

Украина: Шовковский, Старостяк, Микитин (Дмитрулин, 46), Езерский (Головко, 46), Попов (Михайленко, 46), Чижевский (Ващук, 46), Скаченко (Шевченко, 46), Калитвинцев (Венглинский, 78), Зубов (Гусин, 46), Кривенцов (Ребров, 46), Цихмейструк (Косовский, 46).

Тренер: Йожеф Сабо.

Первая дуэль Украины и Польши датирована июлем 1998-го, ровно через восемь месяцев после драматического ответного матча в рамках плей-офф за выход на Чемпионат мира – судейская ошибка Руне Педерсена посодействовала итоговому успеху сборной Хорватии. Команда Йожефа Сабо полноценно не оправилась после неудачи и уступила полякам в премьерном матче года (и это в июле!). Кстати, гостей с капитанской повязкой на то поединок выводил Ежи Бженчек, нынешний наставник "кадры".



Стартовый состав нашей сборной имел экспериментальный характер. Лишь после перерыва Сабо выпустил основу – на замену вышли сразу восемь футболистов "Динамо". На старте второго тайма украинцы уступали 0:2, однако удаление Томаша Клоса добавило интриги. В конце концов, хозяева сподобились только на один забитый гол перед самым финальным свистком.

Неудержимый Оли

Украина – Польша 1:3 (Шевченко, 11 – Олисадебе, 2, 31, Калужный, 54)

Отборочный турнир на ЧМ-2002. 02.09.2000, Киев, НСК "Олимпийский".

Украина: Кернозенко, Лужный, Тимощук (Зубов, 46), Головко, Ващук, Дмитрулин, Гусн, Попов (Косовский, 72), Воробей (Яшкин, 62), Шевченко, Ребров.

Тренер: Валерий Лобановский.

Совсем с другими настроением, статусом и настроем выходили команды на следующую встречу через два года. Фантастическое выступление натурализованного Эммануэля Олисадебе ошеломило Украину – лишь накануне нигериец получил польский паспорт. Нападающий оформил дубль и заработал пенальти, а наша команда прервала 8-матчевую домашнюю серию без поражений. Начальным и конечным пунктом этой серии стали встречи с поляками. Кстати, итоговый счет мог быть еще неприятние, однако Вячеслав Кернозенко парировал пенальти Анджея Юсковяка.

Слабое утешение

Польша – Украина 1:1 (Олисадебе, 39 – Шевченко, 81)

Отборочный турнир на ЧМ-2002. 06.10.2001, Хожув, Силезский стадион.

Украина: Рева, Лужный, Несмачный (Задорожный, 83), Головко, Ващук (Федоров, 78), Тимощук, Шевченко, Попов, Зубов, Мелащенко (Шищенко, 46), Воробей.

Тренер: Валерий Лобановский.

После предыдущей встречи прошел год, а изменений произошло немного – Олисадебе и Шевченко продолжили свою голевую перестрелку. Еще до игры Украина потеряла шансы на прямой выход из группы и могла рассчитывать только на второе место, дававшее путевку в плей-офф. Там нас ждала сборная Германии, встреча с которой стала роковой.

Магический Львов

Украина – Польша 1:0 (Кравченко, 45)

Товарищеский матч. 20.08.2008, Львов, "Украина".

Украина: Пятов, Ярмаш, Михалик, Чигринский, Шевчук, Назаренко (Гай, 73), Тимощук (Левченко, 63), Кравченко (Калиниченко, 66), Голайдо (Мандзюк, 90+3), Воронин, (Шевченко, 46), Милевский (Гоменюк, 58).

Тренер: Алексей Михайличенко.

Очередное противостояние сборных Украины и Польши состоялось почти через семь лет уже с участием нового поколения. Неудивительно, что первую победу над поляками "сине-желтые" добыли в фартовом Львове – по-другому просто быть не могло. Судьбу встречи решил удар головой полузащитника "Ворсклы" Сергея Кравченко – со второй попытки он все-таки перехитрил Фабиански.

Поляки отличились за пределами полями – нидерландский наставник Лео Бенхаккер отстранил за нарушение режима трех подопечных: Боруца, Дудку и Маевски, которые позволили себе лишнего после игры.

Джокер Селезнев

Польша – Украина 1:1 (Елень, 42 – Селезнев, 90)

Товарищеский матч. 04.09.2010, Лодзь, "Видзев".

Украина: Пятов, Романчук (Кожанов, 86), Хачериди, Михалик, Федецкий, Тимощук, Красноперов (Худобяк, 65), Девич (Воронин, 46), Гусев (Кулаков, 46), Алиев (Полевой 54), Шевченко (Селезнев, 60).

Тренер: Юрий Калитвинцев.

Украинцы были близки к похожему гостевому поражению через два года, однако спаслись в компенсированное время. Карпатовских дуэт Худобяк – Федецкий организовали классную возможность для Евгения Селезнева, который не промахнулся, а команда Юрия Калитвинцева избежала поражения.

Великий триумф

Польша – Украина 1:3 (Пищек, 18 – Ярмоленко, 2, Гусев, 7, Зозуля, 45)

Отборочный турнир на ЧМ-2014. 22.03.2013, Варшава, "Народовы".

Украина: Пятов, Хачериди, Кучер, Степаненко (Тимощук, 60), Ярмоленко, Зозуля, Гусев (Морозюк, 90+2), Шевчук, Ротань, Федецкий, Гармаш (Безус, 90+1).

Тренер: Михаил Фоменко.

Едва ли не самый яркий матч между украинцами и поляками состоялся в рамках отбора на Чемпионат мира в 2013-м. Ребята Михаила Фоменко выдали фантастический поединок. Трио Ярмоленко, Гусев и Зозуля не только забивали, но и идеально взаимодействовали между собой.

Фантастический ду э т

Украина – Польша 1:0 (Ярмоленко, 64)

Отборочный турнир на ЧМ-2014, 11.10.2013, Харьков, ОСК "Металлист".

Украина: Пятов, Хачериди, Степаненко, Ярмоленко, (Гусев, 90), Зозуля (Девич, 61), Коноплянка, Шевчук, Ротань, Федецкий, Ракицкий, Эдмар (Безус, 90+2).

Тренер: Михаил Фоменко.

Домашняя победа в ответном матче стала возможной благодаря идеальной передаче Евгения Коноплянки на Андрея Ярмоленко. А потом вингер "Днепра" введет новую дефиницию в украинском футболе – "полузмея", которая исчерпывающе описала уникальное явление.

Провал на прощание

Украина – Польша 0:1 (Блащиковски, 54)

Евро-2016, 21.06.2016. Марсель, "Велодром".

Украина: Пятов, Бутко, Хачериди, Кучер, Степаненко, Ярмоленко, Зозуля (Тимощук, 90+2), Коноплянка, Ротань, Федецкий, Зинченко (Коваленко, 73).

Тренер: Михаил Фоменко.

Последняя на данный момент битва украинцев и поляков состоялась на нейтральном поле. Попытка громко хлопнуть дверью на Чемпионате Европы оказалась неудачной, а бледная игра "сине-желтых" была подытожена противоречивым прощальным решением Фоменко – коуч в компенсированное время выпустил на поле ветерана Анатолия Тимощука. Финальный свисток украинцы встретили по-разному. Федецкий и Коваленко, например, плакали, а Тимощук не растерялся и направился к автору гола Якубу Блащиковски – шанс пополнить коллекцию очередной футболкой не стоит терять.