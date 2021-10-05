Учора хавбек Динамо та збірної України Микола Шапаренко святкував 23-річчя. Команда дуже тепло привітала футболіста.

Учора збірна України зібралася у столичному готелі "Опера" та розпочала підготовку до матчу з фінами. Перед тренуванням команда організувала збір підписів на футболці Миколи Шапаренка, який святкував День народження.

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Несподіваний подарунок футболісту вручив головний тренер команди Олександр Петраков. "Щоб ти фінів порвав на шматки. Пуккі, Юккі і Тутуккі...", – весело привітав фахівець динамівця.

Нагадаємо, матч Фінляндія – Україна відбудеться у Гельсінкі 9 жовтня. В обох команд в активі по 5 очок, але фіни мають ще один матч у запасі.