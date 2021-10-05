Вчера сборная Украины собралась в столичном отеле "Опера" и начала подготовку к матчу с финнами. Перед тренировкой команда организовала сбор подписей в футболке Николая Шапаренко, который праздновал День рождения.

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Неожиданный подарок футболисту вручил главный тренер команды Александр Петраков. "Чтобы ты финнов порвал на куски. Пукки, Юкки и Тутукки...", – весело поздравил специалист динамовца.

Напомним, матч Финляндия – Украина состоится в Хельсинки 9 октября. У обеих команд в активе по 5 очков, но финны еще один матч в запасе.