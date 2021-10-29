Що ти робиш, *ля, – Бєсєдін розповів про прочухан від Шевченка за фейл з Македонією на Євро-2020

Нападник Динамо та збірної України Артем Бєсєдін продовжує реабілітацю після травми, яку отримав на Євро-2020. Вихід на заміну проти Швеції став для нього останнім під керівництвом Андрія Шевченка.

За словами форварда, Шевченко був дуже вимогливим. Фахівець міг дати хорошого прочухана за неправильне рішення, яке могло нашкодити команді.

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Особливо форварду дісталося за матч з Північною Македонією. Бєсєдін у центрі поля відіграв на Сидорчука п'ятою, але суперник перехопив м'яч та ледь не зрівняв рахунок.

Я заходжу, видно, що переживає Шевченко, каже: "Що ти робиш, мля? Хто так грає? Хто в центрі п'ятами віддає, ще й у такому матчі?". І давай, коротше. Міг напхати – це все було по ділу,

– розповів Бєсєдін.

Нагадаємо, на Євро-2020 Україна дійшла до 1/4 фіналу, де поступилася Англії з рахунком 0:4. Артем Бєсєдін отримав травму у матчі 1/8 проти Швеції. Артем Довбик, який вийшов замість нього, забив переможний гол.