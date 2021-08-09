За інформацією Ігоря Циганика, після отримання пропозиції очолити збірну після Шевченка Ребров отримав усну згоду від власників Аль-Айна. Але коли справа дійшла до підписання паперів, шейхи відмовилися відпускати українського фахівця.

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Як з'ясувалося, в контракті немає пункту про припинення угоди в разі пропозиції від УАФ, а якщо Ребров вирішить порушити умови договору, то його чекають великі штрафні санкції.

Зараз відбуваються консультації. Ребров був переконаний, що йому дозволять піти. У найближчі кілька днів все з'ясується, УАФ розглядає можливість якнайшвидшого призначення Реброва. До цього все йшло, але ситуація розвернулася в інший бік. Шейхи наразі не готові відпускати Реброва у збірну України, – сказав Циганик.

Боси Аль-Айна очікують, що затра, 10 серпня, він повернеться у розташування команди. Головним тренером збірної України може стати Мирон Маркевич, також розглядаються кандидатури інших українських фахівців.