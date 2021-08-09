По информации Игоря Цыганыка, после получения предложения возглавить сборную после Шевченко Ребров получил устное согласие от владельцев Аль-Айна. Но когда дело дошло до подписания бумаг, шейхи отказались отпускать украинского специалиста.

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Как выяснилось, в контракте нет пункта о прекращении соглашения в случае предложения от УАФ, а если Ребров решит нарушить условия договора, то его ждут большие штрафные санкции.

Сейчас идут консультации. Ребров был убежден, что ему позволят уйти. В ближайшие несколько дней все выяснится, УАФ рассматривает возможность скорейшего назначения Реброва. К этому все шло, но ситуация развернулась в другую сторону. Шейхи пока не готовы отпускать Реброва в сборную Украины, – сказал Цыганик.

Боссы Аль-Айна ожидают, что затра, 10 августа, он вернется в расположение команды. Главным тренером сборной Украины может стать Мирон Маркевич, также рассматриваются кандидатуры других украинских специалистов.