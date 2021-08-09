Українська асоціація футболу досі не призначила наступника Андрія Шевченка, який оголосив про відхід зі збірної ще 1 серпня через завершення контракту. Разом з тим в УАФ сподіваються на його повернення після роботи у клубі.

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Зокрема, президент УАФ Андрій Павелко вірить, що у клубі Шевченко зможе відточити свої ідеї та стиль, які згодом може принести в головну команду країни.

Я бажаю, щоб штаб Андрія Шевченка був успішним у клубному футболі. Побажаємо їм успіху і нашій збірній у відборі до чемпіонату світу в Катарі. Я сподіваюся, що через якийсь час ми Андрія разом з іншими членами тренерського штабу побачимо в нашій збірній з новими ідеями, –

сказав Павелко.

Нагадаємо, на місце Шевченка ЗМІ активно сватають Сергія Реброва, в якого контракт з катарським Аль-Айном. Раніше Павелко обіцяв призначення нового тренера виконкомом УАФ у понеділок, 9 серпня, але потім заявив, що рішення може бути прийнятим у четвер, 12 серпня.