Головний тренер збірної України Андрій Шевченко сьогодні має сімейне свято – його найменшому сину Райдеру-Габоіелю виповнилося 7 років.

Наставник збірної України Андрій Шевченко опублікував на своїй сторінці у фейсбук пост з привітанням наймолодшого сина – Райдера-Габріеля.

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7 років на цій планеті. З Днем народження, Райдер. Щасливий, що ти з нами, – написав Шевченко.

З світлин видно, що хлопчик дуже схожий на тата, якому вдалося підкорити найвищі вершини футбольного Олімпу.