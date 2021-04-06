Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сегодня имеет семейный праздник – его самому младшему сыну Райдеру-Габоиелю исполнилось 7 лет.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко опубликовал на своей странице в фейсбук пост с приветствием младшего сына – Райдера-Габриэля.

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7 лет на этой планете. С Днем рождения, Райдер. Счастлив, что ты с нами, – написал Шевченко.

С фотографий видно, что мальчик очень похож на папу, которому удалось покорить самые высокие вершины футбольного Олимпа.