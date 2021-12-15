В 1/8 фіналу Кубка Італії Дженоа зіграє проти Мілана. Матч відбудеться на "Сан-Сіро", команда Шевченка буде в ролі гостей.

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Поєдинок запланований на 12 січня. Нагадаємо, нещодавно команди зустрічалися в рамках Серії А – Мілан святкував вікторію з рахунком 3:0.

Перемога над Салернітаною стала для Шевченка першою на чолі Дженоа. Наступний матч український фахівець проведе у п'ятницю – його команда прийме Лаціо у рамках 18 туру Серії А.

Наразі Дженоа займає передостанню сходинку в таблиці Серії А. Головне завдання Шевченка на сезон – зберегти прописку в найвищому дивізіоні Італії.