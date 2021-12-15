У шостому матчі Шевченка в якості наставника генуезців його команда нарешті перемогла. Жереб звів у Кубку Італії 18-ту (Дженоа) та 20-ту (Салернітана) команди Серії А.

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Господарям перемогу приніс гол Калеба Екубана. Ганець обігрався з Яя Каллоном та головою спрямував м'яч у сітку. Незабаром Салернітана могла зрівняти рахунок, проте генуезців врятував голкіпер Адріан Шемпер.

Є перша перемога Шевченка! Тепер Дженоа зіграє в 1/8 фіналу Кубку Італії проти Мілану. Очікуємо на чергове гаряче протистояння Андорія Миколайовича проти "своїх".

Гол Екубана

Кубок Італії

Дженоа – Салернітана 1:0

Гол: Екубан, 76.