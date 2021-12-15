В 1/8 финала Кубка Италии Дженоа сыграет против Милана. Матч состоится на Сан-Сиро, команда Шевченко будет в роли гостей.

Читайте также Первая победа Шевченко в Дженоа – выстраданный позитив в кубковом матче: видео

Поединок запланирован на 12 января. Напомним, недавно команды встречались в рамках Серии А – Милан праздновал викторию со счетом 3:0.

Победа над Салернитаной стала для Шевченко первой во главе Дженоа. Следующий матч украинский специалист проведет в пятницу – его команда примет Лацио в рамках 18 тура Серии А.

Сейчас Дженоа занимает предпоследнюю строчку в таблице Серии А. Главное задание Шевченко на сезон – сохранить прописку в высшем дивизионе Италии.