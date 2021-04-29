Наставник збірної України не марнує час під час підготовки до Євро-2020. Шевченко навіть відпочинок проводить у компанії зірок.

Головний тренер "жовто-синіх" провів час у колі легенд Челсі, за який також виступав – Джанфранко Дзоли та Джона Террі.

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Друзі пограли у гольф поруч із Віндзорським замком.

"Чудово провели час у гольф-клубі Вентворт у хорошій компанії", – написав Шевченко.

Зазначимо, що Джанфранко Дзола поки безробітній, а Джон Террі асистує головному тренеру Астон Вілли.



