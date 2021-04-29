Наставник сборной Украины не тратит время при подготовке к Евро-2020. Шевченко даже отдых проводит в компании звезд.

Главный тренер "желто-синих" провел время в кругу легенд Челси, за который также выступал – Джанфоранко Дзолы и Джона Терри.

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Друзья поиграли в гольф рядом с Виндзорским замком.

"Отлично провели время в гольф-клубе Вентворт в хорошей компании", – написал Шевченко.

Отметим, что Дзола пока безработный, а Джон Терри ассистирует главному тренеру Астон Виллы.



