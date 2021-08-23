Поєдинок проти діючих чемпіонів світу має важливе турнірне значення. Шевченко не збирається стояти осторонь та готовий допомогти своїм колишнім підопічним усіма можливими способами.

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Завжди буду підтримувати збірну. Це головна команда мого життя. Я завжди відкритий. Будь-який дзвінок – я завжди відповім. Якщо треба буде десь моя підказка – завжди відкритий. Я залишуся на матч з Францією, приїдуть мої помічники. Ми хочемо підтримати команду в такому важливому матчі,

– запевнив Шевченко.

Матч відбудеться на НСК "Олімпійський", стартовий свисток арбітра пролунає о 21:45. 1 вересня Україна зіграє на виїзді з Казахстаном.

Нагадаємо, перший матч з Францією Україна зуміла звести до нічиєї, але в наступних двох матчах проти Фінляндії та Казахстану втратила перемогу, ігри завершились з рахунком 1:1.