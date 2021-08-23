Поединок против действующих чемпионов мира имеет важное турнирное значение. Шевченко не собирается стоять в стороне и готов помочь своим бывшим подопечным всеми возможными способами.

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Всегда буду поддерживать сборную. Это главная команда моей жизни. Я всегда открыт. Любой звонок – я всегда отвечу. Если надо будет где-то моя подсказка – всегда открыт. Я останусь на матч с Францией, приедут мои помощники. Мы хотим поддержать команду в таком важном матче,

– заверил Шевченко.

Матч состоится на НСК "Олимпийский", стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45. 1 сентября Украина сыграет на выезде с Казахстаном.

Напомним, первый матч с Францией Украина сумела свести к ничьей, но в следующих двух матчах против Финляндии и Казахстана упустила победу, игры завершились со счетом 1:1.