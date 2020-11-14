Збірна України зіграє матч Ліги націй проти Німеччини. На цю гру головний наставник команди був змушений вдатися до значної ротації.

Нагадаємо, в збірній України перед цим матчем виявили чотирьох футболістів з позитивним тестом на коронавірус. Відтак вони не зможуть зіграти проти Німеччини. Це Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук та Віктор Коваленко.

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Тож головному тренеру Андрію Шевченку довелося вдатися до ротації складу. На матч проти Німеччини Україна вийде у такому складі: Андрій Пятов, Едуард Соболь, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Юхим Конопля, Олександр Зінченко, Тарас Степаненко, Руслан Маліновський, Олександр Зубков, Роман Яремчук, Марлос.

В запасі збірної України залишилися такі гравці – воротарі Юрій Паньків та Андрій Лунін, захисники Сергій Кривцов, Євген Чеберко, Валерій Бондар та Богдан Михайліченко, півзахисники Ігор Харатін та Євген Макаренко, а також єдиний нападник Жуніор Мораес.

Відзначимо, що це буде дебютний матч для Коноплі за збірну України в офіційному матчі. До цього він зіграв у двох товариських матчах – проти Франції та Польщі.

Натомість це буде ювілейний матч одразу для трьох гравців. Олександр Зінченко проведе свій 35-й поєдинок, Микола Матвієнко – 30-й, а Зубков зіграє у п'ятому матчі за головну команду країни.