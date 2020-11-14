Сборная Украины сыграет матч Лиги наций против Германии. На эту игру главный тренер команды был вынужден прибегнуть к значительной ротации.

Напомним, в сборной Украины перед этим матчем обнаружили четырех футболистов с положительным тестом на коронавирус. Поэтому они не смогут сыграть против Германии. Это Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Виктор Коваленко.

До теми Німеччина – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Поэтому главному тренеру Андрею Шевченко пришлось прибегнуть к ротации состава. На матч против Германии Украина выйдет в следующем составе: Андрей Пятов, Эдуард Соболь, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Ефим Конопля, Александр Зинченко, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Александр Зубков, Роман Яремчук, Марлос.

В запасе сборной Украины остались такие игроки – вратари Юрий Панькив и Андрей Лунин, защитники Сергей Кривцов, Евгений Чеберко, Валерий Бондарь и Богдан Михайличенко, полузащитники Игорь Харатин и Евгений Макаренко, а также единственный нападающий Жуниор Мораес.

Отметим, что это будет дебютный матч для Конопля за сборную Украины в официальном матче. До этого он сыграл в двух товарищеских матчах – против Франции и Польши.

В свою очередь это будет юбилейный матч сразу для трех игроков. Александр Зинченко проведет свой 35-й поединок, Николай Матвиенко - 30-й, а Зубков сыграет в пятом матче за главную команду страны.