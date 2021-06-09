По мнению Шевченко, кадровые потери не влияют на класс Нидерландов, поэтому тренер потребует от подопечных четкого соблюдения указаний и полной концентрации.

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У нидерландцев достаточно классных вратарей. Не думаю, что это их слабая позиция. Я вообще считаю, что у них нет слабых позиций. У этой команды есть не только Депай, но и ряд футболистов, с которыми мы очень серьезно отнесемся. Индивидуально с одним исполнителем играть мы не будем. У нас есть четкая конструкция игры, которой мы всегда придерживаемся, – заверил Шевченко.

Напомним, матч группового этапа Евро-2020 Нидерланды – Украина состоится 13 июня. Соперник "желто-синих" не сможет рассчитывать на трех игроков основы – голкипера Силлессена, защитника ван Дейка и хавбека ван де Беека.