Як розповів фахівець, високої зарплати в угорському клубі в нього не було. На успіх його стимулювали прописані у контракті бонуси.

До теми Нікому такого не побажаю: Ребров розсекретив процес розірвання контракту з Ференцварошем

Моя зарплата була низькою. Я отримував великі бонуси, коли ми досягали успіху в єврокубках. Спочатку вийшли в Лігу Європи, потім – в групу Ліги чемпіонів. Я багато працював заради успіхів і заслужених грошей. Ніколи не просив клуб підвищити свою базову зарплату", – сказав Ребров.

Нагадаємо, після трьох поспіль чемпіонств Ребров покинув Ференцварош через конфлікт з одним з керівників клубу. Тепер він тренуватиме Аль-Айн з ОАЕ.

Ференцварош очолив колишній тренер Ярмоленка у Борусії Дортмунд Петер Штегер.



