Шевченко взяв у тренерський штаб збірної ще одну зірку

Відомий спеціаліст Авраам Кампомар тепер працюватиме у штабі збірної України. Фахівець працював в академії Шахтаря та іспанських клубах.

Прес-аташе Андрія Шевченка Микола Васильков повідомив про поповнення у тренерському штабі національної команди.

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Команду тренерів поповнив Авраам Кампомар, який останнім часом працював експертом на телеканалах "Футбол".

Мій новий колега по збірній України. Проаналізуймо разом тактику і фізику, – підписав світлину Васильков.

Свою тренерську кар'єру Кампомар розпочав в академії Шахтаря, також працював аналітиком у Альбасете та Вальядоліді.