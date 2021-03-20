Известный специалист Авраам Кампомар теперь будет работать в штабе сборной Украины. Специалист работал в академии Шахтера и испанских клубах.

Пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков сообщил о пополнении в тренерском штабе национальной команды.

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Команду тренеров пополнил Авраам Кампомар, который в последнее время работал экспертом на телеканалах "Футбол".

Мой новый коллега по сборной Украины. Проанализируем вместе тактику и физику, –подписал фотографию Васильков.

Свою тренерскую карьеру Кампомар начал в академии Шахтера, также работал аналитиком в Альбасете и Вальядолиде.