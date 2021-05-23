За словами Шевченка, остаточна заявка на Євро-2020 майже сформована, але свої корективи можуть внести травми.
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"У мене вже є чітке розуміння. Єдине, знову ж таки, – стан футболістів. Адже бувають такі моменти, як ситуація з Буяльським.
Хлопець провів чудовий сезон. Ми його викликали, тому що бачимо його необхідність в команді. Але, на жаль, він отримав травму. Це негативно і для нього, і для нас – не дуже приємний момент.
Сподіваюся, що таких моментів не буде. Для мене вже на 95% заявка тих, хто поїде на Євро, визначена", – сказав Шевченко.
Нагадаємо, Євро-2020 розпочнеться 11 червня. "Жовто-сині" у рамках групового етапу турніру зіграють з Нідерландами, Північною Македонією та Австрією.