За словами Шевченка, остаточна заявка на Євро-2020 майже сформована, але свої корективи можуть внести травми.

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"У мене вже є чітке розуміння. Єдине, знову ж таки, – стан футболістів. Адже бувають такі моменти, як ситуація з Буяльським.

Хлопець провів чудовий сезон. Ми його викликали, тому що бачимо його необхідність в команді. Але, на жаль, він отримав травму. Це негативно і для нього, і для нас – не дуже приємний момент.

Сподіваюся, що таких моментів не буде. Для мене вже на 95% заявка тих, хто поїде на Євро, визначена", – сказав Шевченко.

Нагадаємо, Євро-2020 розпочнеться 11 червня. "Жовто-сині" у рамках групового етапу турніру зіграють з Нідерландами, Північною Македонією та Австрією.