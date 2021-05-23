По словам Шевченко, окончательная заявка на Евро-2020 почти сформирована, но свои коррективы могут внести травмы.

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"У меня уже есть четкое понимание. Единственное, опять же, – состояние футболистов. Ведь бывают такие моменты, как ситуация с Буяльским.

Парень провел великолепный сезон. Мы его вызвали, потому что видим его необходимость в команде. Но, к сожалению, он получил травму. Это негативно и для него, и для нас – не очень приятный момент.

Надеюсь, что таких моментов не будет. Для меня уже на 95% заявка тех, кто поедет на Евро, определена", – сказал Шевченко.

Напомним, Евро-2020 начнется 11 июня. "Желто-синие" в рамках группового этапа турнира сыграют с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией.