За словами Шевченка, Мілан виконав чудову роботу впродовж поточного сезону, тому чутки про зміну тренера безпідставні. Разом з тим український фахівець мріє стати на тренерський місток своєї колишньої команди.

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"Робота тренера залежить від результатів, це – наша реальність. Але Піолі виконав чудову роботу, про яку не можна забувати. Мілан – мій дім, я хотів би повернутися рано чи пізно, і якщо будуть можливості, я ними скористаюся.

Але ми говоримо про майбутнє. Зараз у мене є збірна України, де потрібно працювати якомога краще, а в Піолі – команда, яка слідує за ним, щоб здобути путівку в Лігу чемпіонів", – сказав Шевченко.

Нагадаємо, сьогодні збірна України проведе товариський поєдинок проти Бахрейну. Початок матчу – о 21:00.