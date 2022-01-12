Два футболісти Дженоа здали позитивні тести на COVID-19. Клуб вже відправив їх на самоізоляцію та ретельно слідкує за іншими гравцями.

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Хто саме вибув з обойми Андрія Шевченка – наразі не повідомляється. Компетентні органи здоров'я в курсі ситуації, Дженоа продовжує роботу у звичному режимі.

Завтра, 13 січня, Дженоа зіграє в 1/8 фіналу Кубка Італії. "Грифонам" протистоятиме гранд – Мілан.

Можлива відставка Шевченка

Раніше лунала інформація, що кубковий матч – останній шанс Шевченка реабілітуватися перед керівництвом та продовжити роботу в Дженоа. В 9 матчах чемпіонату "грифони" під його керівництвом зазнали 6 поразок та не здобули жодної перемоги. Шанси на збереження прописки у Серії А фактично втрачені.

У разі дострокового припинення контракт Дженоа заплатить Шевченку та його штабу 10 мільйонів євро. Саме така велика сума компенсації стримує Дженоа від кардинальних рішень.