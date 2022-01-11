В офіс Дженоа надійшла пропозиція підписати колишнього хавбека Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Луїша Нані. Зірка хоче повернутися в Європу та не проти допомогти Шевченку зберегти прописку в Серії А.

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Нані покинув Орландо Сіті після завершення контракту, тому перебуває в активному пошуку клубу. Також повідомляється, що в його послугах зацікавлена і Болонья.

Оскільки Нані покинув Орландо у статусі вільного агента, його підписання виглядає дуже привабливо. На перешкоді можуть стати лише фінансові запити зіркового хавбека.

У складі Орландо Нані зіграв 88 матчів, забив 31 гол та віддав 18 асистів. Раніше він також пограв у Спортінгу, Манчестер Юнайтед, Фенербахче, Валенсію та Лаціо.