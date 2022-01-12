Два футболиста Дженоа сдали положительные тесты на COVID-19. Клуб уже отправил их на самоизоляцию и следит за другими игроками.

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Кто именно выбыл из обоймы Андрея Шевченко – пока не сообщается. Компетентные органы здоровья в курсе ситуации, Дженоа продолжает работу в обычном режиме.

Завтра, 13 января, Дженоа сыграет в 1/8 финала Кубка Италии. "Грифонам" будет противостоять гранд – Милан.

Возможная отставка Шевченко

Ранее звучала информация, что кубковый матч – последний шанс Шевченко реабилитироваться перед руководством и продолжить работу в Дженоа. В 9 матчах чемпионата "грифоны" под его руководством потерпели 6 поражений и не одержали ни одной победы. Шансы на сохранение прописки в Серии А практически утрачены.

В случае досрочного прекращения договора Дженоа заплатит Шевченко и его штабу 10 миллионов евро. Именно такая большая сумма компенсации удерживает Дженоа от кардинальных решений.