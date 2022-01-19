Шевченко вимагає від поляків фантастичну зарплату – українець йде на рекорд

Польський футбольний союз марить призначенням Андрія Шевченка. Втім, втілення мрії буде коштувати чимало.

PZPN мав сьогодні оголосити ім'я нового наставника збірної. Раніше ЗМІ повідомляли, що ним може стати колишній тренер "Кадри" Адам Навалка.

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Втім, коротке повідомлення у твіттері повідомило футбольній громадськості, що "переговори з кандидатами ще тривають". Як розвідали журналісти, польський футбольний союз намагається переконати Андрія Шевченка очолити команду.

На заваді призначенню стоїть фінансове питання. В оточенні Шевченка запевнили, що його може зацікавити пропозиція на суму у 3 мільйони євро на рік.

Для збірної Польщі це фантастична сума. Наприклад, попередній тренер – португалець Пауло Соуза – отримував 850 тисяч євро. Поляки готові запропонувати Шевченку мільйон, але втричі більша сума гальмує переговори.

Нагадаємо, Шевченко ще перебуває на контракті в Дженоа та отримує зарплату. Відтак, поспішати з пошуком нового місця працевлаштування йому не потрібно. Разом з тим, час грає проти поляків, які вже в березні зійдуться з Росією у раунді плей-офф відбору на Мундіаль.